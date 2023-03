Zernez: Drei Personen auf Diebestour

Drei Männer aus Rumänien sollen in Zernez GR und Savognin GR mehrere Restaurants ausgeraubt haben.

Am Samstag meldeten mehrere Betreiber von Restaurants und Hotels in Zernez GR der Kantonspolizei Graubünden, dass drei Personen die Betriebe aufgesucht und vereinzelt Räume durchsucht haben sollen. Aufgrund dieser Meldungen kontrollierte die Polizei ein verdächtiges, in Frankreich zugelassenes Auto mit drei Rumänen. Darunter ein 14-jähriger Jugendlicher sowie zwei Männer im Alter von 22 und 31 Jahren.