12 Meter freier Fall Die Hochbahn, aus der Elefant Tuffi sprang

Zu PR-Zwecken durfte im Juli 1950 ein Elefantenweibchen eine Runde mit der Wuppertaler Schwebebahn fahren. Die Aktion ging in die Geschichte ein – allerdings aus einem anderen Grund als beabsichtigt.

von Fee Anabelle Riebeling

Seit dem 1. März 1901 chauffiert die Wuppertaler Schwebebahn Fahrgäste durch luftige Höhen. «The Flying Train» zeigt, wie eine Fahrt damals aussah – und das ziemlich realistisch. 20M via Youtube/Moma/Denis Shiryaev

Darum gehts Ein Elefant in der Hochbahn: Die Werbeaktion eines findigen Zirkusdirektors sollte im Juli 1950 die Aufmerksamkeit auf seinen Zirkus lenken.

Und das tat sie auch – allerdings anders als beabsichtigt.

Wie eine Fahrt mit dem damals noch ungewöhnlichen Transportmittel aussah, zeigt ein vom Moma präsentierter Film.

Dieser Marketinggag ging gründlich nach hinten los: Um möglichst viele Besucher für sein Gastspiel in Wuppertal anzulocken, bestieg Zirkusdirektor Franz Althoff am 21. Juli 1950 zusammen mit seiner Elefantendame Tuffi das Wahrzeichen der Stadt: die Wuppertaler Schwebebahn. Zuvor hatte er ordnungsgemäss Billetts gelöst – eines für sich und vier für seine je nach Quelle 200 bis 700 Kilogramm schwere Begleiterin.

Der Mann und die Elefantendame waren ein gutes Gespann, das regelmässig mit ihren Aktionen ausserhalb der Manege für Aufsehen sorgte. Erst wenige Tage zuvor waren die beiden in Oberhausen mit der Strassenbahn bis zum Rathaus gefahren, wobei es durchaus zu amüsanten Zwischenfällen kam. So hatte sich Tuffi etwa eine Zimmerpflanze und einen Blumenstrauss schmecken lassen, bevor sie dann auf den Rathausteppich pinkelte. Im bayerischen Altötting hatte sie einen Weihwasserbrunnen leer gesoffen.

Fahrt in Waggon Nummer 13

In Wuppertal sollte es also die Schwebebahn sein, das Wahrzeichen der Stadt. Bereits auf dem Perron deutete sich an, das die Idee zwar wirklich einmalig, aber nicht unbedingt die beste war. Augenzeugenberichten zufolge soll sich das Tier schon dort extrem nervös gezeigt haben, wie Express.de schreibt.

Dann wurde es nicht nur beim Einstieg eng. Nachdem die graue Riesin nur knapp durch die Tür des für sie reservierten Waggons gepasst hatte, drängten ihr zahlreiche Fotografen und Journalisten hinterher. Und zwar mehr als abgesprochen waren. Denn niemand wollte das Spektakel verpassen. Dass sich die Wagennummer – die 13 – noch als schlechtes Omen entpuppen sollte, ahnte niemand.

Der Sprung in die Wupper

Kaum hatte sich die Bahn schaukelnd in Bewegung gesetzt, wurde Tuffi alles zu viel. «Die Journalisten waren schuld», zitiert Spiegel.de den damals 12-jährigen Sohn des Zirkusdirektors, Harry Althoff, unter Berufung auf ein Interview mit der «Westdeutschen Zeitung». Das Gedränge sei so gross gewesen, dass sich die Elefantendame habe umdrehen wollen, um zu sehen, was hinter ihr los sei, so Althoff Junior. Wahrscheinlich kamen in dem Tier böse Erinnerungen hoch: «Sie hatte als kleiner Elefant bei ihrem Transport aus Asien in einer Kiste gesteckt und wusste, dass sie dem Licht folgen muss, um herauszukommen.»

Dieses kam durch die Fensterscheiben herein, zu denen es Tuffi darum mit aller Macht zog: Dafür stieg sie sogar auf die Sitzbank, die jedoch unter ihrem Gewicht zusammenbrach. Nun in Panik soll Tuffi zweimal Anlauf genommen haben und dann mit dem Kopf zuerst durch Fenster und Aussenwand des Waggons gesprungen sein. Nur wenige Meter hinter der Einstiegsstelle stürzte sie rund 12 Meter tief in die Wupper, den der Stadt namensgebenden Fluss.

Ende gut, alles …

Trotz der grossen Zahl Fotografen an Bord der Bahn gibt es keine einzige Aufnahme von dem Vorfall. Alle Anwesenden waren so perplex, dass sie schlichtweg vergassen, auf den Auslöser zu drücken. Bei den Bildern, die etwa auf Postkarten gedruckt zu finden sind, handelt es sich um künstlerische Darstellungen (siehe Bildstrecke).

Niemand rührte sich. Ausser Althof Senior, der Zirkusdirektor. Er wollte seiner Tuffi direkt hinterherspringen, wurde aber von seinem Sohn und anderen Fahrgästen daran gehindert. Tatsächlich ist unklar, ob er den Fall so gut überstanden hätte wie seine Elefantendame. Denn obwohl die Wupper am Ort des Aufkommens nur 50 Zentimeter tief war, zog sie sich nur ein paar Schrammen am Hinterteil zu. Trotz des glücklichen Ausgangs war nach dem Drama Schluss mit Ausflügen. Bis zu ihrem Tod im Jahr 1989 trat Tuffi nur noch in der Manege auf.

Rechtliche Konsequenzen Elefantendame Tuffi kam halbwegs unbeschadet davon. Ihr Besitzer Franz Althoff hingegen musste sich wegen Körperverletzung und – zusammen mit dem Leiter der städtischen Verkehrsabteilung, der das Spektakel genehmigt hatte – wegen fahrlässiger Transportgefährdung verantworten. Beide wurden vom Gericht zu einer Geldbusse von 450 D-Mark verurteilt. Die Begründung: Die Schwebebahn sei kein Transportmittel für Elefanten. Zwar sei die Belastungstoleranz des Fahrzeugs nicht überschritten gewesen, aber habe gegen die mit dem Billettkauf anerkannten Beförderungsbedingungen der Schwebebahn verstossen. Diese besagten unter anderem, dass – abgesehen von Blinden- und Polizeihunden – keine Tiere mit an Bord genommen werden durften.