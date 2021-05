L. (20) in Zürich spitalreif geprügelt - «Als er auf dem Boden lag, schlugen sie weiter auf ihn ein»

Dass es nun so eskalierte, habe ihn schockiert. Unterkriegen lassen will sich der Kunststudent trotzdem nicht .

Der 20-Jährige kann sich nicht mehr an viel erinnern. « Ich weiss nur noch, dass mich einer fragte, was ich so blöd schaue. »

Der 20-Jährige kann sich nicht mehr an viel erinnern. « Ich weiss nur noch, dass mich einer fragte, was ich so blöd schaue .» Danach sei schon die erste Faust geflogen. Der junge Mann wurde laut der Stadtpolizei Zürich ins Spital gebracht. Wie der 20-Jährige sagt, konnte er das Spital am nächsten Tag verlassen. « Ich bin froh, dass nichts gebrochen ist und mir es körperlich einigermassen gut geht. »