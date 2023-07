Basel: Als er auf den Polizeiposten kam, fragte er als Erstes bei Mami nach Geld

Weil er nicht genügend Bargeld dabeihatte, sprang seine Mutter mit über 2500 Euro ein und konnte ihren Sohn so vor dem Gefängnis retten.

Der Mann wurde von der deutschen Polizei am Basler Badischen Bahnhof festgenommen, weil ein Haftbefehl gegen ihn ausstand.

Ein 32-jähriger Mann rief vom Polizeiposten seine Mutter an und fragte sie nach Geld.

Eine Patrouille der Bundespolizei kontrollierte einen 32-jährigen Deutschen am Samstagmittag im Badischen Bahnhof Basel. Die Kontrolle des Mannes ergab, dass er mit zwei Haftbefehlen zur Festnahme ausgeschrieben war, wie die deutsche Polizei am Montag in einer Mitteilung schreibt.