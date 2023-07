Emmenbrücke : Als er den E-Bikefahrer kreuzte schlug er ihm ins Gesicht

Der Vorfall hat sich auf der Schützenmattstrasse in Emmenbrücke ereignet.

Ein E-Bikefahrer ist am Donnerstag in Emmenbrücke von einem anderen E-Bikefahrer beim Kreuzen ins Gesicht geschlagen worden.

Ein 62-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen mit seinem E-Bike auf der Schützenmattstrasse in Emmenbrücke in Richtung Hochdorferstrasse gefahren. Auf der Höhe des Parkplatzes beim Bahnhof Emmenbrücke kam ihm ein anderer E-Bikefahrer entgegen.