Seewen: Mann versorgt Polizei mit Getränken

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Seewen kam am 20. Juni eine Person ums Leben, zwei wurden schwer verletzt.

Ein Mann war mit seinem Auto auf der Autobahn A4 unterwegs. Er fuhr an einem Unfallschauplatz vorbei – eine Person war dort nach einem Crash mit einem Lieferwagen gestorben. Ein Grossaufgebot an Rettungskräften stand in der glühenden Hitze im Einsatz. Sofort kamen Bilder in ihm hoch, welche ihn an seine Zeit als Zivilschutzkommandant erinnerten: «Alle diese Menschen stehen in solchen schweren Situationen helfend im Einsatz und riskieren dabei sogar ihr Leben», sagt der Mann, der anonym bleiben möchte, zu 20 Minuten.