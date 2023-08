Migros wirbt jetzt auch am Mittelmeer

Überraschung in Valencia (Spanien): Ein Plakat der Migros richtet sich an Schweizerinnen und Schweizer in den Ferien.

Die Migros nutzt die Ferienzeit , um dort Werbung zu machen, wo sie viele Schweizerinnen und Schweizer vermutet: Am Mittelmeer. Bei « ZüriToday » meldete sich ein Leser, der ein Plakat auf einem Platz in Valencia (Spanien) gesehen und fotografiert hat. «Das Plakat hat bei mir und meiner Frau gleich ein bisschen Heimweh ausgelöst», sagt er. Dasselbe Plakat mit dem Text «Schön hier, aber irgendwas fehlt» entdeckte eine « Watson »-Leserin in Malaga, ebenfalls in Spanien.

Der Slogan der Kampagne ist möglicherweise angelehnt an eine erfolgreiche Sticker-Aktion aus Deutschland : «Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?»

Zielgruppe: Schweizer in den Ferien

Die Plakate befinden sich demnach an «beliebten Ferienorten» in Spanien und Italien. Unter anderem in Venedig, Verona, auf Gran Canaria und Mallorca – und eben in Valencia und Malaga. Weitere Werbeaktionen im Ausland sind derzeit nicht geplant. Man sei jedoch offen dafür, auch in Zukunft weitere «kreative Kampagnen» im Ausland durchzuführen.