Aarburg AG : Als er ihnen keine Zigi geben wollte, bekam er die Faust ins Gesicht

Ein Fahrradfahrer sowie ein Fussgänger wurden am Dienstagabend von jeweils zwei Jugendlichen angegangen. Eine Person wurde verletzt.

… und in Aarburg ein 17-Jähriger ins Gesicht geschlagen.

An der Junkerbifangstrasse in Zofingen wurde ein Mann getreten …

Bei der Aargauer Kantonspolizei meldete sich am Dienstagabend ein 44-jähriger Schweizer. Soeben sei er in Zofingen auf seinem Velo von zwei Jugendlichen angehalten worden. Sie hätten ihn nach Zigaretten und Geld gefragt. Nachdem er verneinte und weiterfahren wollte, da habe ihm der eine einen Kick in den Oberschenkel verpasst. Der Mann blieb unverletzt.