Allen Todd May war auf der Flucht und lebte im Luxus. Jetzt wurde der 58-Jährige in Fort Lauderdale verhaftet.

Florida : Als er in sein 1,5-Millionen-Haus einziehen will, wird er festgenommen

1 / 2 Allen Todd May flüchtete aus dem Gefängnis in Colorado. U.S. Marshals Service In Fort Lauderdale wurde er jetzt wieder festgenommen. Google Maps

Darum gehts Allen Todd May war knapp fünf Jahre auf der Flucht.

Jetzt wurde er in Florida verhaftet.

Er führte ein luxuriöses Leben.

Ein vor knapp fünf Jahren aus einem Gefängnis im US-Staat Colorado geflohener Häftling ist in Florida beim Einzug in ein Luxusanwesen nahe dem Meer verhaftet worden. Der 58-jährige Allen Todd May wurde Behördenangaben vom Freitag zufolge in der Stadt Fort Lauderdale festgenommen, wo er sich in einem 1,5 Millionen Dollar teuren Haus einrichten wollte. Umzugshelfer seien gerade dabei gewesen, einen Umzugswagen auszuladen.

May soll im Dezember 2018 ein Fahrzeug der Gefängnisbehörde gestohlen haben und aus einem Bundesgefängnis in Englewood in Colorado ausgebrochen sein. Damals verbüsste er eine 20-jährige Haftstrafe wegen Betrugs.

Festnahme nach anonymem Hinweis

Zum Zeitpunkt der Verhaftung am Dienstag soll er eine Rolex-Armbanduhr getragen und einen Luxus-Mercedes als Auto gehabt haben. Ermittler hatten den Mann vor seiner Festnahme beobachtet. Die Behörden waren durch einen anonymen Hinweis zu dem verurteilten Straftäter geführt worden, nachdem eine Person ein Zeitungsfoto von ihm bei einer Spendenaktion gesehen hatte. May nutzte den Decknamen Jacob Turner.

In den Jahren auf der Flucht suchte er offenbar die Öffentlichkeit. Er habe «einen verschwenderischen Lebensstil» gehabt, «bei dem er sein Vermögen in der High Society unten im Süden von Florida zur Schau stellte», sagte die Beamtin Katrina Crouse in einem Telefoninterview.

