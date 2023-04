Kriminalgericht Luzern: Als er mit der Nachbarstochter (6) alleine war, verging er sich an ihr

Als der Mann mit der Tochter der Familie alleine war, hatte er sich an ihr vergangen.

Der Mann wohnte 2015 in einer Gemeinde im Kanton Luzern und hatte sich damals oft bei einer benachbarten Familie aufgehalten.

Der Mann hatte sich an der Tochter einer Nachbarsfamilie vergangen.

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen Mann (33) wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind und mehrfacher sexueller Nötigung schuldig gesprochen. Der Mann wohnte 2015 in einer Gemeinde im Kanton Luzern. Dort pflegte er ein gutes Verhältnis zu einer Familie in der Nachbarschaft. Hie und da unterstützte er die Familie im Haushalt und bei Besorgungen.

Beim Mann handelte es sich um einen «sehr guten Freund der Familie, der sich bis zum Kontaktabbruch täglich in der Wohnung» der Familie aufhielt, wie im Urteil des Kriminalgerichts steht. So kam es denn auch vor, dass der Mann alleine mit der Tochter der Familie war, beispielsweise in der Stube der Nachbarn oder auch bei sich zu Hause.