Video von Selbstunfall in Biel geht viral

Der junge Mann tänzelt oben ohne auf der Mittelinsel des Kreisels, als hinter ihm ein Auto in sichtbar überhöhtem Tempo angebraust kommt. Die Reifen quietschen, dann knallt es zweimal: Die Fahrt endet mit einer Frontalkollision gegen einen parkierten Lieferwagen. «What the f***!», ruft jemand in einer Mischung aus Entsetzen und Belustigung. Das Video des beschriebenen Unfalls in Biel kursiert derzeit auf Tiktok und wurde innert zweier Tage über 23’000 Mal geklickt und über 8000 Mal geteilt.