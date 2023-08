Fondation Beyeler: Kassiererin steckt mit Museumsticket rund 1 Million Franken ein

Marbella, Ibiza, Nizza, Hamburg, Kitzbühel. Rund 2300 Franken monatlich gab die ehemalige Kassiererin der Fondation Beyeler für europaweite Luxusreisen aus. Auch Einkäufe in teuren Modegeschäften gönnte sich die 54-Jährige regelmässig. So gab sie allein in der Luxusboutique Podium in Basel innerhalb eines Jahres 14’000 Franken für Kleidung aus.



Vor dem Basler Strafgericht erschien die Frau am Mittwoch in schlichter Kleidung. Ihr werden gewerbsmässiger Diebstahl, Veruntreuung, Urkundenfälschung und Geldwäscherei vorgeworfen. Die heute 54-Jährige soll als Leiterin des Kassenteams die Fondation Beyeler in Riehen während elf Jahren um mindestens 986’126 Franken gebracht haben. Angestellt war sie aber nicht beim Museum, sondern bei der ISS Facility Service AG.