Mann nimmt Antibiotika: Dann färbt sich seine Zunge grün

New England Journal of Medicine

Was ist eine haarige Zunge?

Unter einer «haarigen Zunge» versteht man in medizinischen Kreisen einen «anormalen Belag» aus Hautzellen. Dieser kann sich bilden, wenn die filiformen Papillen – winzig kleine Ausstülpungen auf der Zunge, welche die Geschmacksknospen beherbergen – aufgrund von Ablagerungen und Bakterien zu gedeihen beginnen. Verantwortlich dafür ist das Protein Kreatin, das auch in den Haaren auf dem Kopf zu finden ist – deshalb auch der Name «haarige Zunge».

In dem haarähnlichen Geflecht sammeln sich dann noch mehr Bakterien und andere Dinge, was zu verschiedenen Verfärbungen führen kann. Was zwar eklig aussieht, ist eigentlich relativ harmlos. In der Regel leiden Patienten nicht unter Symptomen. Nur teils wird von einem brennenden Gefühl auf der Zunge oder Geschmacksverlust berichtet.