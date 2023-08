Österreich: Einzahlung auf Konto läuft schief

Ein Österreicher betreibt gemeinsam mit seiner Frau einen Gastronomie-Betrieb in Wien. Ende Juli ging es für das Pärchen endlich in die gemeinsamen Ferien. Um die arbeitsfreie Zeit so gut wie möglich geniessen zu können, wurde bereits vorab alles erledigt. So auch die Einzahlung vom Umsatz der Vorabende auf das Firmen-Bankkonto: in Summe 8300 Euro (7700 Franken).