Schwanden: Auto geht in Flammen auf

Am Sonntag, gegen 18.10 Uhr brannte auf einem Parkplatz an der Hauptstrasse in Schwanden GL ein Auto. Als der Besitzer eines Personenwagens zu seinem parkierten Auto zurückkehrte, bemerkte er Feuer im Bereich des Motorblocks, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung schreibt. Der Mann verständigte den Feuerwehrnotruf.