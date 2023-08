Mels/Vilters-Wangs SG: Als Erol vom Hunnenkönig zum Einsatz kam, musste der Mann kapitulieren

Ein 35-Jähriger soll in Geschäften in Vilters-Wangs und Mels mehrere Ladendiebstähle begangen haben.

Erol vom Hunnenkönig hat einen flüchtenden Mann nahe der Autobahn angehalten. Mehrere Personen meldeten am Mittwoch kurz vor 14 Uhr der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen einen Mann, der zu Fuss die Autobahn A13 überquerte. Gleichzeitig gingen Meldungen ein, wonach ein Mann nach mehreren mutmasslichen Ladendiebstählen in Geschäften in Vilters-Wangs und Mels geflüchtet sei, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.



Anlässlich der Fahndung standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen sowie der Diensthund Erol vom Hunnenkönig im Einsatz. «Der Flüchtende konnte vom Diensthund nahe der Autobahn gestellt werden. Beim Angehaltenen handelt es sich um einen 35-jährigen Ukrainer. Durch eine Gegenstandssuche mit dem fünfjährigen deutschen Schäferhund-Rüden Erol konnte in der Nähe eine versteckte Tasche mit mutmasslichem Deliktsgut im Wert von mehreren Hundert Franken sichergestellt werden», so die Kantonspolizei St. Gallen weiter.