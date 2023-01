Damar Hamlin: NFL-Spieler aus Koma erwacht

Football : Als Erstes nach Spielergebnis gefragt – NFL-Spieler Hamlin aus Koma erwacht

Der Zustand des nach einem Herzstillstand weiter auf der Intensivstation liegenden Football-Profis, Damar Hamlin, bessert sich weiter. Nach Angaben der behandelnden Mediziner des Universitäts-Krankenhauses von Cincinnati habe Hamlin in den vergangenen 24 Stunden «bemerkenswerte Verbesserungen gezeigt», teilten die Buffalo Bills am Donnerstagnachmittag mit. Hamlin scheine «neurologisch in Ordnung» zu sein.