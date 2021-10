Queen Elizabeth II. – Als Erstes telefonierte die Queen mit dem Schweizer Botschafter

Auch Leitner äusserte sich auf Twitter zum Treffen. In den letzten 69 Jahren hätten 15 Schweizer Botschafter ihre Beglaubigungsschreiben an die Königin überreicht. «Heute waren wir an der Reihe», schreibt der Diplomat. Den Weg zum Buckingham Palace hätten er und sein Team in einer offenen Kutsche zurückgelegt. «Wir sind dankbar und fühlen uns geehrt, die Schweiz am ‹Court of St James's› zu vertreten», so Leitner.