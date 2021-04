1 / 8 In St. Gallen regnete es vor 15 Millionen Jahren Steine. Naturhistorisches Museum Bern/Beda Hofmann Dies haben Forschende bei der Untersuchung eines Funds in Bernhardzell SG herausgefunden. Naturmuseum St. Gallen/Matthias Meier Dort stiess ein Geologe vor rund 75 Jahren auf einen Blockhorizont mit Quarzkristallen. ETH Zürich/Rainer Wieler

Darum gehts Vor 15 Millionen Jahren schlug in Süddeutschland ein Asteroid ein.

Dabei wurden Millionen Tonnen von Gesteinsbrocken in die Luft geschleudert.

Diese prasselten als Steinregen unter anderem im heutigen St. Gallen nieder.

In der Nähe von Bernhardzell SG wurden in einer dünnen Steinschicht Quarz-Kristalle gefunden.

Ein Team von Forschenden hat in Bernhardzell SG am Sitter-Ufer gefundene Quarzkristalle analysiert. Sie waren in einem Blockhorizont, einer dünnen hellen Steinschicht, gefunden worden. Die Forschenden konnten feststellen, dass auf die Quarze ein Druck von bis zu einer Viertelmillion Atmosphären wirkte. Doch wie sind sie nach St. Gallen gekommen? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine Gruppe von Forschenden unter anderem von der Universität Kopenhagen, dem Naturmuseum St. Gallen und dem Naturhistorischen Museum Bern.

«Die Quarze sind alle scharfkantig. Dies deutet darauf hin, dass sie nicht in Flüssen transportiert wurden», sagt Sanna Holm-Alwmark von der Universität Kopenhagen in einer Medienmitteilung des Naturmuseums St. Gallen mit dem Titel: «Meteoriteneinschlag: Als es in St. Gallen Steine regnete…». Sie müssten wie Kanonenkugeln hierher geschleudert worden sein. Dies sei aber bei den 0.25 Millimeter kleinen Quarzen wegen des Luftwiderstands nicht möglich. Die einzige Erklärung sei daher, dass sie als Teil einer gigantischen Staubwolke abgelagert worden sind, die beim Einschlag eines eineinhalb Kilometer grossen Asteroiden vor 15 Millionen Jahren beim Nördlinger Ries aufgewirbelt wurde, heisst es in der neuen Studie. Bei der Energie von 16 Hiroshimabomben seien in Süddeutschland ein riesiger Krater und ein Erdbeben der Stärke 8 entstanden.

Krater ist 180 Kilometer von St. Gallen entfernt

«Die Entstehung einer solchen Staubwolke wird in neueren Computer-Simulationen von grossen Asteroiden-Einschlägen vorhergesagt», erklärt die Kopenhagener Wissenschaftlerin. Bisher habe man aber noch bei weltweit keinem anderen Krater dieser Grösse die Ausbreitung einer solchen Staubwolke über 180 Kilometer Entfernung nachweisen können.

Den Fund des Blockhorizonts in Bernhardzell im Jahr 1945 ist dem Ostschweizer Geologen Franz Hofmann zu verdanken. Er hielt das Produkt zuerst für vulkanisches Auswurfsmaterial. 1973 interpretierte er es als Produkt eines grossen Meteoriteneinschlags. Beda Hofmann, Mitautor der neuen Publikation und Leiter der erdwissenschaftlichen Abteilung des Berner Museums, ist Sohn des Entdeckers und freut sich, dass der Aufschluss in Bernhardzell auch über 75 Jahre nach der Entdeckung ein heisses Forschungsobjekt ist. Der Blockhorizont ist der einzige Gesteinsaufschluss in der Schweiz, in welchem die Effekte eines grossen Meteoriteneinschlags sichtbar sind.