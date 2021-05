An Schweizer Grenze - Als es ungemütlich wurde, zückte 44-Jähriger falschen Diplomatenpass

Schwenningen (D), 02.05.2021: Am Sonntagvormittag wurde in einem Baustellenbereich ein ein Meter langes totes Krokodil gefunden. Die Polizei konnte feststellen, dass es sich um ein ausgestopftes Exemplar handelt, welches Unbekannte dort unerlaubt entsorgt hatten. Der Schwanz des Tieres fehlte teilweise. Nun sucht die Polizei nach den Besitzern des Krokodils.

Gottmadingen (D): Ein falscher Diplomat ging Zöllnern des Hauptzollamts Singen Ende April bei einer Kontrolle in Gottmadingen-Randegg ins Netz. Der Mann wies sich nicht nur mit einem gefälschten Diplomatenpass aus, in seinem Gepäck fanden die Kontrolleure auch gefälschte Barmittelanmeldungen in Höhe von mehr als umgerechnet 44 Millionen Franken und dubiose Zertifikate. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Hintergründe der gefälschten Dokumente waren zunächst unklar.

Das Hauptzollamt Singen hat Ende April einen dubiosen Fall erlebt. Zoll-Mitarbeitende haben in Gottmadingen-Randegg (D), an der Schweizer Grenze, einen Mann kontrolliert. Dieser stammt aus der Region Karlsruhe und kam gerade aus der Schweiz. Er gab an, keine anmeldepflichtigen Waren oder Barmittel im Wert von 10’000 Euro oder mehr bei sich zu haben, teilt das Hauptzollamt in einer aktuellen Mitteilung mit.