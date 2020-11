Doch Twitter versah in letzten Zeit viele Tweets von Trump mit Warnhinweisen.

Lieber wendet er sich via Twitter an die US-Bevölkerung.

Diverse seiner Tweets wurden in letzter Zeit mit einem Warnhinweis versehen.

Donald Trump twittert für sein Leben gern und kündigt auch wichtige Entscheide gerne über Twitter an.

Donald Trump ist kein Fan von Traditionen und herkömmlichen Herangehensweisen. Pressekonferenzen waren in seinen vier Amtsjahren als US-Präsident eine Seltenheit. Lieber benutzt der 74-Jährige Twitter als direkten Weg, um mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Seine Reichweite ist riesig, Trump folgen auf der Kurznachrichten-Plattform knapp 89 Millionen Menschen. Damit hat er weltweit am sechstmeisten Twitter-Follower.

Hassliebe von Donald Trump zu Twitter

Doch das Verhältnis von Donald Trump zu Twitter ist angespannt. Der Noch-US-Präsident gilt nicht als Freund von Twitter-CEO Jack Dorsey, den er in der Vergangenheit oft kritisierte. Twitter dagegen hat in den letzten Monaten die Aktivitäten Trumps immer wieder eingeschränkt. Im Mai hatte der US-Präsident beispielsweise getwittert: «Wenn das Plündern losgeht, geht auch das Schiessen los», was der Kurznachrichtendienst als Aufruf zur Gewalt gewertet hatte.