Hünenberg ZG: Frau (19) baut Selbstunfall

Gegenüber der Zuger Polizei gab die Lenkerin an, dass sie von einem Wildtier am Strassenrand überrascht worden sei.

Zwei junge Frauen zogen sich bei einem Selbstunfall in der Gemeinde Hünenberg leichte Verletzungen zu. Die 19-jährige Autolenkerin gab gegenüber der Zuger Polizei an, dass sie von einem Wildtier am Strassenrand überrascht worden sei. Beim Ausweichmanöver habe sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto prallte daraufhin heftig gegen einen Baum.



Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 23 Uhr auf der Maschwandenstrasse. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen für weitere Abklärungen ins Spital. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.