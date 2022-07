Silvia Blocher: «Als Frau eines Bundesrats ist man überflüssig»

«Diese Sprayereien in Bern»

Christoph Blochers Wahl in den Bundesrat habe sie «in ein Loch» gestürzt, sagt sie. «Als Frau eines Bundesrats sind Sie überflüssig.» Als Mann einer Bundesrätin umgekehrt aber auch, sagt sie weiter. An die Zeit in Bern hat sie allgemein wenig gute Erinnerungen. Die Stimmung empfand sie als «feindselig». «In diesem Bern ist ja jeder und jede in irgendeiner Form mit einem Bundesamt verhängt. In Zürich riefen sie Grüezi oder winkten. In Bern lief ich durch die Gassen, und wenn jemand kam, starrte er und starrte, und ab drei Metern Distanz, wenn man Grüezi sagen sollte, schaute er auf den Boden und lief vorbei. Das fand ich weder weltmännisch noch diskret. Sondern einfach seltsam.» Mit der Stadt Bern hat sie sich bis heute nicht so richtig versöhnt. «Wenn Sie dort leben, den Abfall auf der Strasse liegen sehen, und diese Sprayereien!»