Olivia «Livvy» Dunne weist Kritik wegen Fotos zurück

Nun war Livvy zu Gast in «The Today Show». In der US-amerikanischen TV-Sendung sprach Olivia Dunne über ihren Ruhm und die unschönen Folgen. So erzählte sie, dass sie oft bedrohliche und sexistische Kommentare sowie Nachrichten auf Social Media erhalte. Dunne: «Das ist besorgniserregend.» Bei einem Anhänger habe sogar die Polizei eingreifen müssen. Was genau passiert sei, erzählte sie nicht. Sie gab jedoch zu, dass sie sich Sorgen um ihre Person mache nach diesem Vorfall.