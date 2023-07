Niederwangen, Köniz: Wasserrohrbruch überschwemmt Hauptstrasse

Eine News-Scout war am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr auf der Freiburgstrasse in Niederwangen BE (Gemeinde Köniz) unterwegs zum Coiffeur, als sie ein rauschendes Geräusch vernahm. «Steine haben gerollt und ich hab gesehen: Als Fussgängerin ziehst du da besser die Schuhe aus», sagt sie. Die Freiburgstrasse in der Nähe des Coop war mit schlammigem Wasser überschwemmt. «Das war ziemlich abenteuerlich anzuschauen, wie ein richtiger Fluss», so die News-Scout.