Gefängnisseelsorger: «Ich habe kein Problem, mit Mördern über ihre Ängste zu reden»

1 / 8 Alfredo Diez ist seit 25 Jahren Gefängnisseelsorger und widmet sich den Ängsten und Sorgen der inhaftierten Personen. 20min/Michael Scherrer Im Untersuchungshaftgefängnis Winterthur trafen wir Herrn Diez. Marc Dahinden Idealerweise fänden die Gespräche in den Zellen statt, erzählt Diez. Dann sehe man besser, wie eine Person lebe und wie es ihr gehe. 20min/Michael Scherrer

Wenige Quadratmeter, ein kleines, befestigtes Bett, eine offene Toilette und ein vergittertes Fenster. So sieht die Zelle aus, in der Alfredo Diez normalerweise seine Seelsorgegespräche im Gefängnis hält. 20 Minuten erzählt er, was die häufigsten Sorgen der Inhaftierten sind und wie er mit ihnen umgeht.

Herr Diez, was sind die häufigsten Fragen und Sorgen von Inhaftierten?

Im Allgemeinen besteht eine grosse Unsicherheit, wie das Leben weitergeht. Der Verlust der Arbeit, Einsamkeit und Freiheit sind immer wiederkehrende Themen. Auch der fehlende Kontakt zur Familie spielt eine grosse Rolle. Auch die Angehörigen können ein Gespräch mit mir oder der Angehörigenberatung Extramural suchen. Sie werden oft von ähnlichen Sorgen und Ängsten geplagt.

Die Seelsorge hat für die Inhaftierten hierbei eine besondere Bedeutung, da die Gespräche auch unter einem gesetzlich geschützten Seelsorgegeheimnis stehen. Alles, was besprochen wird, bleibt im Raum – das wird als sehr wertvoll und entlastend wahrgenommen.

Wie läuft ein Seelsorgegespräch ab?

Der Seelsorger oder die Seelsorgerin kommt in der Regel einmal pro Woche – ein katholischer, ein reformierter und ein Imam. Inhaftierte können sich selbst für ein Gespräch anmelden, zudem wird beim Personal nachgefragt, wer gerade in einer Krise steckt. Idealerweise finden die Gespräche in den Zellen statt. So erhält man einen besseren Eindruck davon, wie es einer inhaftierten Person geht. Schliesslich findet ein freies Gespräch statt, bei dem versucht wird, auf die Bedürfnisse der Inhaftierten einzugehen.

Wie wichtig ist Religion in den Gesprächen?

Religion ist sehr oft Thema. Dies kommt wohl auch durch den Zustand, in dem sich die Inhaftierten befinden: Ungewissheit, Angst und Selbstvorwürfe sind grosse Themen. Viele suchen nach Antworten auf Fragen und finden einen Zugang zum Glauben. Wir versuchen aber niemals, jemandem etwas aufzuzwingen oder zu indoktrinieren, sondern sie bei ihren Fragen abzuholen.

Wie vereinbaren Sie die moralischen Vorstellungen von Religion mit den Delikten der Inhaftierten?

Die Bibel gibt einen ethischen Grundboden, der wichtig ist. Dies hindert mich aber nicht, mit diesen Menschen im Gespräch zu sein. In meiner Rolle als Seelsorger habe ich kein Problem damit, mit jemandem zu sprechen, der letzte Woche ein Tötungsdelikt verübt hat. Grundsätzlich versuche ich, die Geschichte eines Menschen zu verstehen und ihm mit Würde zu begegnen und nicht zu urteilen. Oftmals führt eine Verstrickung mehrerer Ereignisse zu tragischen Umständen.

Welche Rolle spielen Schuld und Vergebung in den Gesprächen?

Das ist schwierig zu beantworten. Besonders in Untersuchungshaft, also in der Anfangsphase eines Prozesses, besteht oftmals wenig Eingeständnis seitens der Inhaftierten und die Frage nach Schuld ist nicht vordergründig. Dies ist dann eher akut, wenn es um Delikte mit Gewalt oder Sexualverbrechen geht.



Die Einsicht erfolgt mehrheitlich nach einer gewissen Zeit. Das Bagatellisieren der Delikte ist oft eine Maske, die die Menschen schliesslich ablegen, vor allem bei der Seelsorge. Wir moralisieren aber nicht, schlussendlich sind dies Fragen, die sich jeder selbst stellen muss.

Was ist Gefängnisseelsorge? In der Schweiz haben alle Menschen, die im Freiheitsentzug stehen, Zugang zu Seelsorgenden. Die Seelsorge wird in allen Kantonen in Untersuchungshaft, Straf- und Massnahmenvollzug angeboten und gehört zu der Aufgabe von Kirche und Staat. Den inhaftierten Personen stehen dadurch unabhängige Gesprächspartner und -partnerinnen zur Verfügung, deren Gespräche durch das Seelsorgegeheimnis gesetzlich geschützt sind.

Welche Rolle spielt die Art des Deliktes für Sie?

Es gibt natürlich gewisse Taten, die auch mir nahegehen, wie zum Beispiel pädosexuelle Delikte. Je nach psychischer Verfassung einer inhaftierten Person und je nachdem, wie man über ein Delikt spricht – also wenn sich jemand beispielsweise über eine Tat vergnügt –, kann das schwierig auszuhalten sein. Ich versuche, die Gespräche dann abzuklemmen und der Person eine Chance zu geben, neu anzuknüpfen.

Welche Beziehung haben Sie zu den Inhaftierten?

Eine Beziehung in diesem Kontext ist immer geprägt von einem guten Umgang mit Nähe und Distanz. Wir sind mit allen Inhaftierten per Sie. Es gehört zu den Grundfähigkeiten, empathisch zu sein, aber nie so viel Nähe zuzulassen, dass eine Freundschaft entstehen würde. Die Inhaftierten würden das vielleicht anders sehen, da die Treue vom regelmässigen Dasein Nähe schafft. Ich denke, das ist ähnlich wie in einer therapeutischen Beziehung.

Leistet die Gefängnisseelsorge einen Beitrag zur Wiedereingliederung der Straffälligen?

Auf jeden Fall! Im Justizvollzug sind alle Mitarbeitenden darum bemüht. Je lehrreicher die Zeit im Gefängnis – durch Bildung, Therapie und durch Betreuung im Alltag –, desto besser findet die Wiedereingliederung statt.