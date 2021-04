Oscar-Goodie-Bag im Wert von 242’000 Franken - Als Giveaway gabs an den Oscars eine gratis Fettabsaugung

Warum Stars, die eh schon alles haben, so reich beschenkt werden, erklärt Nathalie Dubois von der Agentur DPA Group in der «New York Times»: «Die Geschenke sollen den Stars ein gutes Gefühl geben und auch Hoffnung, dass sie bald zur Normalität zurückkehren können.» Klingt nett, ganz ohne Hintergedanke werden die Präsente aber nicht vergeben. «Einige Firmen würden sich bestimmt über einen Post auf Insta oder Twitter freuen», schreibt Nathalie Dubois in einem Brief an die Stars.