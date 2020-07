TikTok-Videos

Als Grosi verkleidet – Jugendliche kommen dank Maske an Alkohol

Um mit gefälschten Ausweisen einfacher an Hochprozentiges zu gelangen, haben Jugendliche die Gesichtsmaske als hilfreiches Accessoire entdeckt.

In einem Video, das derzeit jedoch nicht mehr verfügbar ist, verwendet ein geschminktes Mädchen zusätzlich für ihre «Tarnung» eine Gehhilfe und täuscht so den Verkäufer, wie die «New York Post» berichtet. Diese Aufnahmen sollen einem Kommentar zufolge in Kalifornien, USA entstanden sein. Einige der Videos wurden bereits millionenfach angeklickt.