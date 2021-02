Florida : Als Grosis verkleidete Frauen wollten sich Impfung ergaunern

Zwei Frauen haben laut Polizei jemanden um seine Impfung gebracht, der sie dringender nötig gehabt hätte. Eine Strafe müssen sie aber nicht befürchten.

Einmal war die Masche erfolgreich – beim zweiten Versuch flog sie auf: Als Seniorinnen verkleidet wollten sich zwei jüngere Frauen im US-Bundesstaat Florida Corona-Impfungen erschleichen. Der Gesundheitsbeamte Raul Pino schilderte die Episode am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, um zu verdeutlichen, dass es im Orange County nicht an Impfwilligen mangelt. «Wir haben sogar Menschen, die vorgeben, alt zu sein, um geimpft zu werden», sagte Pino. Am Mittwoch seien die beiden Frauen in dem Impfzentrum aufgefallen, die sich mit Hauben, Handschuhen und Brillen als «Omis» verkleidet hätten und – mit gültigen Impfausweisen der Gesundheitsbehörde – ihre zweiten Impfdosen bekommen wollten. «Ich weiss nicht, wie sie das erste Mal entwischt sind», sagte Pino.