Als Henkersmahlzeit bestellt der Bachelor Steak und Champagner

Alan, was ist dein Lieblingsessen?

Und vor welchem Gerichte ekelst du dich?

Photo by Natalie Ng on Unsplash

Ein Besuch auf einem asiatischen Fleischmarkt würde den Bachelor also nicht sonderlich erfreuen. Zu seinem Glück wurde die diesjährige Staffel von «Der Bachelor» für einmal nicht in Thailand gedreht …

Was wäre deine Henkersmahlzeit?

Wie sieht dein perfektes Candle-Light-Dinner aus?

Mit welchem Essen kann man dich verführen?

Wie wichtig sind dir gute Tischmanieren bei einem Date?

Wie oft kochst du zu Hause?

So ungefähr zwei Mal in der Woche.

Was ist dein Signature-Dish?

Hast du kulinarische Guilty Pleasures?

Wer ist für dich die beste Köchin der Welt?

In welchen Restaurants oder Bars trifft man dich an?

In der Aura Bar in Zürich, im Restaurant Aurora an der Bahnhofsstrasse in Zürich und im T ao ’s. In Luzern mag ich das Penthouse.