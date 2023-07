Knapp zehn Jahre beleuchtete SRF in der Sendung «CH-Magazin» Hintergrundinfos zu aktuellen Themen. Im Juli 1980 standen nach den Opernhauskrawallen vor allem die Jugendunruhen im Hintergrund, zu denen in der Sendung mehrere geladenen Gäste diskutierten: so etwa SP-Stadträtin Emilie Lieberherr, der Zürcher Stadtpolizeichef Hans Frick und der Polizeikommandant Rolf Bertschi.

«Grössere Gummigeschosse und Salzsäure»

Er wurde 67 Jahre alt

Er war es nämlich, der die Rolle des agitierenden Herr Müller spielte. Doch auch Meier kam damals nicht ungestraft davon, wurde fortan als Anführer der Jugendbewegung der 80er-Jahre angesehen und stand unter intensiver Überwachung, die schliesslich in einer 14-monatigen Gefängnisstrafe mündete. In der Haft habe Meier gelernt, dass böse Menschen gute Taten vollbringen können – und umgekehrt.

Vor einigen Tagen ist der Aktivist und Künstler in Zürich an den Folgen eines Hirnschlags im Alter von 67 Jahren verstorben, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Der Autor Patrick Frey erinnert sich an vergangene Kooperationen, etwa eine Neuauflage einer fotografischen Chronologie der Jugendunruhen, und an die Zusammenarbeit mit Meier. Frey beschreibt den Künstler als spontanen, intelligenten und sehr empathischen Menschen – zeitweise kämpfte Meier aber auch mit Depressionen.