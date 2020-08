«Als ich das Couvert öffnete, freute ich mich riesig»

vor 1h

Holger Theres hat auf einer Töfftour am Bodensee seine Ausweise verloren. Zwei Wochen später lagen diese in seinem Briefkasten. Nun sucht er auf Facebook den Finder.

von Matteo Bonomo

1 / 3 Auf seinem Motorrad unternahm Holger Theres im Juli verschiedene Touren am Bodensee. Auf einem Ausflug nach Stein am Rhein SH verlor er alle seine Ausweise. Zwei Wochen später wurden sie ihm per Post zugesandt. Wer der Finder ist, weiss Theres nicht.

Holger Theres verbrachte im Juli eine Woche am Bodensee. Dort unternahm der 52-jährige Deutsche verschiedene Touren mit Motorrad und Fahrrad. An einem Donnerstag fuhr er mit seinem Töff in die Schweiz. «Ich war von Konstanz entlang des Bodensees nach Stein am Rhein unterwegs», erzählt er. Nach der Mittagspause fuhr er zurück zum Hotel im deutschen Allensbach.

Als sich der 52-Jährige einen Tag später für eine Velotour vorbereiten wollte, kam der Schock: «Ich konnte meine Papiere nicht finden. Alle meine Dokumente – Töffpapiere, Personalausweis und Führerschein – waren weg», so Theres. Es sei davon ausgegangen, dass ihm diese auf der Tour wohl aus dem Rucksack gefallen sein mussten. «Ich fuhr die Stecke nochmals ab und hielt an jedem Café und Restaurant, das ich besucht hatte.»

Verlust bei Polizei gemeldet

Doch niemand hatte seine Papiere gefunden. So ging er zur Polizei und meldete den Verlust. «Ich wusste nicht, wie ich nach den Ferien nach Hause kommen soll ohne meine Papiere», so der Deutsche. Die Polizei habe ihm geraten, zwei Wochen zuzuwarten. «Zum Glück hatte ich mein Portemonnaie noch.»

Er hoffte, dass sich jemand melden würde. Nach fast zwei Wochen glaubte er nicht mehr daran. «Ich hatte bereits neue Passfotos für meinen Personalausweis machen lassen», sagt Theres. Doch genau zwei Wochen nach dem Verlust, als er sich auf den Weg machte, um neue Papiere zu beantragen, warf er noch einen letzten Blick in den Briefkasten. Da lag ein dickes Couvert aus der Schweiz.

Suche nach dem Finder

«Als ich das Couvert geöffnet habe, traute ich meinen Augen kaum. Im Umschlag waren alle Papiere und Dokumente, die ich verloren hatte.» Gefehlt habe nichts. «Ich habe mich riesig gefreut.» Doch der Absender hat keinen Brief beigelegt. So startete Theres auf Facebook einen Aufruf, um die Person ausfindig zu machen. «Ich bin begeistert von der Ehrlichkeit dieser Person und wollte mich einfach dafür bedanken.»