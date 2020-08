vor 22min

Luna Wedler «Als ich den Anruf von Netflix bekam, habe ich gezittert»

Die Schweizerin Luna Wedler (20) spielt in der Netflix-Serie «Biohackers» die Hauptrolle. Uns hat sie verraten, wie der Dreh ihrer ersten Serie war und wo in Zürich sie am liebsten abhängt.

von Stephanie Vinzens

Der Trailer zur neuen Netflix-Serie «Biohackers». Netflix

Darum gehts Mit ihren 20 Jahren gehört die Zürcherin Luna Wedler bereits zu den erfolgreichsten Schweizer Schauspielerinnen.

Ab Donnerstag ist sie in der neuen deutschen Netflix-Produktion «Biohackers» zu sehen.

Es ist die erste Serie für die Schweizerin.

Luna, wie fühlt es sich an, in einer Netflix-Serie die Hauptrolle zu spielen?

Ich bin megahappy, es ist eine riesige Chance für mich! Als ich den Anruf bekam, habe ich gezittert. Im Moment träumen viele Schauspieler davon, mit Netflix zu arbeiten. Die Plattform ist in 190 Ländern verfügbar, so ein internationales Publikum hat man selten.

Du verkörperst in «Biohackers» die Medizinstudentin Mia. Konntest du dich gut in sie hineinversetzten?

Ich habe das Glück, dass mein Papa Arzt ist. Ich bin fast schon in Spitälern aufgewachsen und war auch schon dabei, als er operiert hat. Die medizinische Thematik war mir also nicht ganz fremd. Ausserdem ist Mia eine sehr zielstrebige Kämpferin mit einem unglaublichen Willen – ich denke, da sind wir uns ähnlich.

Das ist deine erste Serie – wie war der Dreh?

Du bist wirklich drei Monate lang jeden Tag 13 Stunden lang am Set – das hatte ich noch nie. Es war emotional und körperlich sehr anstrengend. Vor allem, weil ich mich meinen Figuren immer sehr nahe fühle.

Gerade sind noch drei weitere Kinofilme mit dir in der Pipeline. Der Schweizer Film «Beast», der deutsche «Je suis Karl» und «The Story of My Wife» mit Léa Seydoux.

Hey, mein Gott, es läuft einfach, und dafür bin ich unglaublich dankbar.

Du hast schon so viel erreicht. Wovon träumst du noch?

Ich lebe im Moment und geniesse die Zeit jetzt einfach sehr – weil es auch ganz schnell wieder vorbei sein kann. Aber wenn ich einen Traum nennen müsste: Ich würde megagern mal am Cannes Film Festival dabei sein.

Bleibt dir bei dem ganzen Rummel überhaupt noch Zeit für Zürich?

Wenn ich drehe oder Promo mache, dann bin ich wirklich voll in dieser Welt und mache nur das. Aber ich lebe ja noch in Zürich, und wenn ich jeweils für ein bis zwei Monate zurückkomme, dann habe ich viel Zeit für meine Familie und Freunde – und überrasche sie auch gern. Ich sage ihnen etwa nicht, dass ich wieder in Zürich bin, und schaue unangekündigt vorbei.

Du bist gerade in der Schweiz. Wie verbringst du den festivalfreien Sommer hier?

Wir sind sehr viel am Letten oder chillen am See und geniessen einfach das schöne Wetter hier.

Am Donnerstag droppt Netflix die erste Staffel von «Biohackers». Wie verbringst du den Tag?

Ich darf gar nicht zu sehr daran denken, sonst werde ich wahnsinnig vor Nervosität! Vielleicht schaue ich einfach den ganzen Tag nicht aufs Handy.

Die erste Staffel von «Biohackers» läuft ab Donnerstag bei Netflix im Stream.