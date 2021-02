Massnahmen ergreifen?

Doch passieren auf jener Strecke tatsächlich mehr Unfälle? Ein Blick auf die Polizeimeldungen der Kantonspolizei Graubünden zeigt keine Häufung. Laut Sprecher Roman Rüegg weist die Strecke einen guten Ausbaustandard auf. Es handele sich um eine Ausserortsstrecke mit zugelassenem Tempo 80 km/h und relativ gerader Streckenführung. «Wenn es allerdings bei so einer Geschwindigkeit zu Kollisionen kommt, sind diese folgenschwer», so Rüegg.

Kein Unfallschwerpunkt

Das Astra überprüfe die Nationalstrassen ständig auch auf ihre Sicherheit. « So haben wir im Jahr 2019 , bei der B eratungsstelle für Unfallverhütung (B FU ), eine Road Safety Inspection (RSI) über die N28 durchführen lassen », so Ronchetti . Die in diesem RSI vorgenomme ne Unfallanalyse zeig e , dass die Strasse weder Unfallschwerpunkte noch Unfallhäufungsstellen aufweis e . « Die Unfallrate liegt rund 40 % unter dem Durchschnitt des gesamtschweizerischen Unfallgeschehens auf Hauptstrassen ausserorts », sagt Ronchetti . Auch die Unfallschwere s ei im Vergleich zu gleichartigen Strecken in der Schweiz unterdurchschnittlich.