Mastrils: Waldbrand nach Blitzeinschlag – Löschhelikopter im Einsatz

Mastrils GR : «Als ich die Flammen sah, ertönten bereits die Sirenen»

In Mastrils hat am Donnerstagabend ein Blitz in einen Baum eingeschlagen und einen Waldbrand ausgelöst. In einem mehrstündigen Einsatz konnte das Feuer gelöscht werden. Ein News-Scout konnte die aufwendigen Löscharbeiten aus der Nähe beobachten.