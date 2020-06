vor 49min

Überschwemmung in Gunten BE

«Alle Autos sind kaputt, es ist eine Katastrophe»

Infolge heftiger Regenfälle wurde am Mittwochmorgen die Kantonsstrasse in Gunten am Thunersee überschwemmt. In Häusern kam es zu grossem Sachschaden. Ein Betroffener erzählt.

von S. Ulrich, Gunten

Nach den heftigen Regenfällen am Mittwochmorgen wurde in Gunten BE das ansonsten unspektakuläre Eybächli zu einem reissenden Fluss. Die Seestrasse wurde überflutet, in die Keller und Garagen mehrerer Liegenschaften drang Schlamm und Geröll. Betroffen ist auch das Mehrfamilienhaus von Heiner Seifert. Der 71-Jährige erwachte am frühen Morgen durch starke Wassergeräusche, wie er im Video zu 20 Minuten sagt: «Als ich herunterkam, sah die Katastrophe. Keller und Garagen sind vollgelaufen, Heizung und Autos kaputt, der Lift defekt. Das ist schon ein enormer Schaden entstanden.» Dieser werde «in die Hunderttausende» gehen, glaubt Seifert. Und: «Es wird Wochen dauern, bis die betroffenen Räume wieder benutzbar sind.»