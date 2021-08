Rookiestyle - «Als ich ihm mein Handy gab, ging die Pornoseite auf»

Rookie Emi greift bei der Selbstbefriedigung gern auf Pornos zurück. Doch als sie mit ihrem Kollegen am See sitzt und diesem etwas auf ihrem Handy zeigen will, öffnet sich der Porno-Browser-Verlauf: «Er hat voll schockiert reagiert und gefragt, ob ich wirklich Sexfilme schaue», erzählt Emi. Was sie über die Erotikfilme denkt, erfährst du oben im Video.