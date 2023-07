Schweiz: Frau wurde beim Stillen im Zug sexuell belästigt

Kamylla (22) kann immer noch kaum fassen, was am Samstagabend passiert ist: Gegen 21.30 Uhr stieg sie mit ihrem zweijährigen Sohn am Zürich HB in einen Zug in Richtung Konstanz. Nachdem dieser losgefahren war, setzte sich ein unbekannter Mann auf der anderen Seite des Gangs hin. «Er starrte uns die ganze Zeit an und grinste.» Die 22-Jährige sei irritiert gewesen, habe sich aber zuerst nichts dabei gedacht.