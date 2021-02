Der 63-Jährige meint beispielsweise: «Seine Muskulatur konnte nicht mehr gleich arbeiten und brauchte eine längere Erholungszeit. Als ich mit ihm zu arbeiten begann, waren wir ganz unten. Das bedeutet: Alles, was möglich ist, versuchst du zu machen.»

Federers Konditionstrainer Pierre Paganini spricht in einem Interview nun erstmals über die Leidenszeit des Schweizers.

In Doha soll Roger Federer sein Comeback geben.

In einem Interview erzählt er, wie es Roger Federer geht und wie tief unten er war.

Erstmals seit einem Jahr spricht Pierre Paganini. Der 63-Jährige, der seit über 20 Jahren Konditionstrainer von Federer ist, erzählt gegenüber dem «Tagesanzeiger» wie tief unten der Schweizer Tennis-Star nach seiner Knieverletzung war. Und was er beim Comeback von ihm erwartet. Auch erzählt Paganini, dass er mit dem 39-jährigen Federer Schritt für Schritt schaue. Momentan sei nur klar, dass Federer in Doha spiele. «Roger spielt nur, wenn er weiss, dass er wieder gut spielen kann. Jetzt müssen wir alle schauen, wie der Körper reagiert. Es ist wichtig, ihn zu schützen», so der Konditionstrainer.