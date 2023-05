Hondrich Spiez Bern: Diebe klauten sechs Meerschweinchen aus Familiengarten

Nach einer Reihe an Autoeinbrüchen in Hondrich BE fehlen bei Familie T. sechs California-Meerschweinchen. Die Polizei bestätigt zehn Diebstähle in einer Nacht.

1 / 4 Bei Familie T. in Hondrich nahmen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag sechs Meersäuli aus ihrem Gehege. privat Vorher hatte die Familie noch sechzehn Meersäuli, heute sind es nur noch zehn. Hier zu sehen: Die California-Glatthaar- und Swiss-Teddy-Meersäuli noch vor einigen Wochen im Gehege. privat «Was für eine Frechheit, einfach auf ein fremdes Grundstück zu gehen und dann auch noch unsere Meersäuli mitzunehmen», sagt T. Hier zu sehen: Die zwei Gehege im Familiengarten. privat

Darum gehts In der Nacht auf Donnerstag gingen bei der Polizei in Hondrich zehn Meldungen über Einschleichdiebstähle in Autos ein.

Bei Familie T. wurde nicht nur das Auto durchsucht: In ihrem Gartengehege fehlten jedoch auch sechs Meerschweinchen der Rasse California.

Die Familie hat bei der Polizei wegen des Diebstahls der Meerschweinchen und versuchten Autodiebstahls Anzeige erstattet.

«Morgens wollte ich sie wie immer füttern und dann habe ich gesehen, dass drei Männchen und drei Weibchen gefehlt haben», sagt Eveline T. (43) aus Hondrich in der Gemeinde Spiez BE zu 20 Minuten. In der Nacht auf Donnerstag, den 27. April 2023, schlichen sich Unbekannte in ihren Garten und klauten insgesamt sechs Meerschweinchen der Rasse California Glatthaar aus ihrem Gehege.

Es habe sich um sechs Tiere im Alter von einem halben bis vier Jahren gehandelt, sagt sie. «Eigentlich hatten wir bald Junge erwartet.» Das Meerschweinchen-Züchten mache sie als Hobby. Laut T. gibt es nicht viele Züchter der Sorte California Glatthaar in der Schweiz: «Ein kastriertes Männchen kostet schnell mal 90 Franken und ein Weibchen oder ein nicht kastriertes Männchen um die 50 Franken», so T. «Ich habe keine Ahnung, warum sie die Schweinchen mitgenommen haben», sagt T. «Ich hoffe einfach, dass es ihnen gut geht und sie niemand verspeist hat», sagt sie.

Nach dem Vorfall verspürt T. vor allem Wut: «Was für eine Frechheit, einfach auf ein fremdes Grundstück zu gehen und dann auch noch unsere Meersäuli mitzunehmen», sagt T. «Meinen 16-jährigen Sohn hat das doch sehr mitgenommen, am Abend hat er geweint», so T.

Autoeinbrüche in Hondrich

Zudem habe sie gesehen, dass die Tür ihres Autos offen stand, «jemand muss darin auch nach etwas gesucht haben», so T. «Das Geld im Auto war aber noch drin, ich denke, dass sie unterbrochen wurden, als sie gerade auch unser Auto durchsuchen wollten», so T. Sie habe den Vorfall der Polizei gemeldet und über eine Facebook-Gruppe erfahren, dass in derselben Nacht zudem mehrere Autos im ganzen Dorf durchsucht worden waren. «Sie haben die Autotüren extra offen gelassen, wahrscheinlich, um keinen Lärm zu machen», so T. Die Familie hat bei der Polizei wegen des Diebstahls der Meerschweinchen und versuchten Autodiebstahls Anzeige erstattet.

Die Kantonspolizei bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass sie in derselben Nacht zehn Meldungen über Einschleichdiebstähle in Autos erhalten hat. «Alle betroffenen Fahrzeuge waren unverschlossen, weshalb es sich dabei um Einschleichdiebstähle in Fahrzeuge handelt und kein Sachschaden entstanden ist», schreibt eine Mediensprecherin der Kapo Bern. Aus den Fahrzeugen wurde Geld entnommen, es gab jedoch keine weiteren Meldungen zu Diebstählen von Haustieren. Die Ermittlungen zur Täterschaft seien im Gange.

