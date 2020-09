«Ich spürte gaaaanz viele Haare und leckte ihren Wuschelkopf»

I ch schwankte bereits bedenklich und machte mir Sorgen, ob bei mir überhaupt noch was lief. Die Sorge war unberechtigt: Auf dem Bett fummelten wir rum , und ich spürte die Vorfreude in meiner Hose. Nachdem sie Top, BH und Hose ausgezogen hatte, wanderte ich mit meinem Mund langsam küssend an ihr herunter, bis ich mit zwei Fingern den Slip wegzog und meine Zunge eintauchte in… ja, in was eigentlich? Also kurz zusammengefasst: Was da wirklich drunter war, spürte ich nicht. Ich spürte nur gaaaanz viele Haare. Und weil ich kein Vollarsch sein wollte, kam ich nicht meinem Impuls nach und zog meinen Kopf sofort wieder weg, sondern leckte fünf Minuten diesen Wuschelkopf. Danach hatte ich Haare auf den Zähnen. Und kaum noch Lust. Am nächsten Morgen fühlte ich mich wie der intoleranteste Toxic Male.