Norwegen: Geflohener Wagner-Söldner in Haft – er will über Kriegsverbrechen auspacken

Nach einer spektakulären Flucht ist ein Ex-Wagner-Kommandant in Norwegen verhaftet worden. Nun will Andrej Medwedew Asyl beantragen – und im Gegenzug alles erzählen, was er über die Organisation von Jewgeni Prigoschin weiss.

Darum gehts Ein Söldner der Wagner-Gruppe ist nach Norwegen geflohen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um Andrej Medwedew.

Die Wagner-Gruppe gehört dem Oligarchen Jewgeni Prigoschin, der gute Beziehungen zu Kremlchef Wladimir Putin pflegt.

Ein ranghohes früheres Mitglied der privaten russischen Söldner-Gruppe Wagner ist in Norwegen in Gewahrsam genommen worden. Andrej Medwedew stehe im Verdacht der illegalen Einreise, erklärten die Behörden am Montag. Der Russe bemüht sich in Norwegen um Asyl.

Es werde geprüft, ob er festgenommen werde, sagte Jon Andreas Johansen von der norwegischen Einwanderungspolizei der Nachrichtenagentur AP. Die Zeitung «VG» berichtete, die Verhaftung sei eine Sicherheitsmassnahme, keine Bestrafung. Medwedews Anwalt Brynjulf Risnes sagte im Sender NRK, sein Mandant werde keiner Straftat verdächtigt. Er habe Schwierigkeiten, sich an die neu eingeführten, strengen Sicherheitsmassnahmen in Norwegen anzupassen.

Von Hunden gejagt

Medwedew, der nach eigenen Angaben um sein Leben fürchtete, soll in diesem Monat illegal über die Grenze nach Norwegen gelangt sein. In einem Video, das die russische Dissidentengruppe Gulagu.net veröffentlichte, erzählte er, wie er an russischen Wachtürmen vorbeigeschlichen sei. Gegen zwei Uhr morgens am Freitag sei er schliesslich über den Stacheldraht an der norwegischen Grenze geklettert, als die russischen Wachen näher kamen.

Während er kletterte, hörte er nach eigenen Angaben Hunde hinter sich. Die Scheinwerfer der Wachtürme sollen ihn kurz erfasst haben, dann sei er von russischer Seite beschossen worden. Medwedew rannte nach eigenen Angaben in Richtung eines Waldes, in der Hoffnung, jemanden zu finden, der ihm helfen würde.

Plötzlich habe er in der Ferne Lichter einer kleinen Siedlung erkannt. Er habe an die erste Tür geklopft, die er erreicht habe, erzählt der ehemalige Söldner weiter. In gebrochenem Englisch habe er einen der Einheimischen gebeten, die Behörden anzurufen. Daraufhin sei er von norwegischen Grenzbeamten aufgehalten worden.

Die norwegische Polizei wurde nach eigenen Angaben von russischen Grenzposten über Spuren im Schnee informiert, die darauf hindeuteten, dass jemand die Grenze illegal übertreten hatte.

Medwedew will alles über die Wagner-Gruppe erzählen

Medwedew ist von der Wagner-Gruppe desertiert und befand sich seither auf der Flucht. Er soll gegenüber Gulagu.net seine Bereitschaft geäussert haben, alles über die Söldner-Gruppe und ihren Chef Jewgenij Prigoschin zu erzählen, was er wisse. Prigoschin ist ein Millionär mit engen Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Nach eigenen Angaben verliess er die Wagner-Gruppe, weil sein Vertrag ohne seine Zustimmung verlängert worden sei. Er sei bereit, über Kriegsverbrechen auszusagen, deren Augenzeuge er wurde. Daran beteiligt habe er sich nicht. Zur Wagner-Gruppe, die auch in mehreren afrikanischen Ländern aktiv ist, gehören zahlreiche Häftlinge, die in russischen Gefängnissen rekrutiert wurden.

