News-Scout entdeckt zwischen Rüti ZH und Eschenbach SG auf dem Dach liegendes Auto

Der Unfall passierte am Montag auf der Rütistrasse in Richtung Eschenbach SG.

Der Montag startete für News-Scout S. R. aus Schmerikon SG unerwartet. «Ich war auf dem Weg zur Arbeit, als ich um eine Kurve kam und ein Auto auf dem Dach sah», so R. zu 20 Minuten. Unverzüglich hielt er an und sorgte sich um den Lenker. «Er war zum Glück unverletzt», so der 32-Jährige.

In der Zwischenzeit habe er auch den Verkehr geregelt, denn: «es war an einer unübersichtlichen Stelle.» Er selbst hat davon keinen Schock davongetragen. «Ich fühlte mich ziemlich gut. Ich bin Betriebssanitäter und wollte in erster Linie helfen», so R. Als die Polizei kam, konnte er seinen Arbeitsweg fortsetzen.