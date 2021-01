«Wenn ich bleiben würde, würde ich Milan nie wieder sehen»

«Wir erhielten Drohungen und lebten in ständiger Angst»

Von da an war ich für meinen Vater gestorben. Er und andere Familienmitglieder schickten uns Drohungen und wir lebten in ständiger Angst. Ich weiss noch genau, als wir das erste Mal gemeinsam in die Türkei in die Ferien gingen: Endlich konnte ich aufatmen und fühlte mich sicher. Hier, tausende Kilometer weg von meiner Familie, konnte uns niemand etwas antun. 2005 heirateten wir, meine Familie war nicht dabei. Das macht mich bis heute sehr traurig. Als wir 2007 unser erstes Kind bekamen, wünschte ich mir, dass meine Eltern ihren Enkel kennenlernen. Ich fasste mir ein Herz und schrieb ihnen einen Brief. Doch auch das brachte nichts. Allerdings meldeten sich meine Mutter und meine Schwester bei mir. Wie ich von den beiden erfuhr, hatte mein Vater den Brief einfach zerrissen.

Als unser zweites Kind ein paar Monate alt war, erhielt ich einen Anruf von meiner Mutter. Ihre Stimme zitterte am Telefon. Mein Vater wünsche, uns sofort zu sehen. Jetzt. Ich war perplex. Der Grund war folgender: Meine ältere Schwester war kurz zuvor mit meinem Erstgeborenen bei meinem Vater vorbeigegangen. Nun wollte mein Vater seinen Enkel wiedersehen.