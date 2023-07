Tod der irischen Sängerin: Als ihr Sohn Shane starb, wollte Sinead O’Connor nie wieder live auftreten

1 / 3 Sinead O’Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Facebook Im Januar 2022 verstarb ihr Sohn Shane im Alter von 17 Jahren. AFP Sie schwor, nach dem Tod ihres Sohnes nie wieder live aufzutreten, denn «es wird nie wieder etwas geben, worüber man singen kann.» imago images/Pacific Press Agency

Darum gehts Sinead O’Connor verlor im vergangenen Januar ihren Sohn Shane.

Der 17-Jährige nahm sich das Leben.

Damals schwor sie, nie wieder live aufzutreten.

Die am Mittwoch im Alter von 56 Jahren verstorbene irische Sängerin Sinead O’Connor litt unter dem Verlust ihres Sohnes Shane, der sich am 7. Januar vergangenen Jahres das Leben genommen hatte.



«Mein wunderschöner Sohn, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, das Licht meines Lebens, hat heute beschlossen, seinen irdischen Kampf zu beenden und ist nun bei Gott», twitterte sie damals. «Möge er in Frieden ruhen und möge niemand seinem Beispiel folgen. Mein Baby. Ich liebe dich so sehr. Bitte ruhe in Frieden», schrieb die trauernde Mutter. Shane wurde nur 17 Jahre alt.

«Das Spital weigert sich, die Verantwortung zu übernehmen»

Shanes lebloser Körper wurde zwei Tage nach einer Vermisstenmeldung entdeckt. Er hatte ein Spital in Irland verlassen, in dem er nach zwei Suizidversuchen überwacht worden war. In den sozialen Medien hoffte und bangte seine Mutter auf die sichere Rückkehr ihres Sohnes. Sie kritisierte das Spital dafür, dass es Shane nicht daran gehindert habe, das Gebäude zu verlassen.

«Wie konnte ein 17-jähriger traumatisierter Jugendlicher, der unter Beobachtung stand, einfach so verschwinden? Das Spital weigert sich, die Verantwortung zu übernehmen», twitterte Sinead O'Connor damals. «Ich möchte wissen, warum es dem Spitalspersonal, das mein Kind rund um die Uhr beaufsichtigen sollte, nicht gelungen ist, ihn festzuhalten – obwohl er vor sieben Tagen zwei schwere Suizidversuche unternommen hatte.»

Sie wollte nie mehr live auftreten

Shane wurde am 8. Januar 2022 in der Gegend von Bray in der Grafschaft Wicklow tot aufgefunden. Er wurde am 15. Januar nach einer «sehr schönen Hindu-Zeremonie» beigesetzt, wie O'Connor damals auf Twitter mitteilte. O'Connor verriet später, dass sie Shane einen festen Platz am Esstisch freihalten werde und sagte, dass ihr Sohn «sehr präsent» sei. Ausserdem schwor sie, nach dem Tod ihres Sohnes nie wieder live aufzutreten, denn «es wird nie wieder etwas geben, worüber man singen kann.»

Nach ihrer heftigen Kritik an der Gesundheitsbehörde HSE, dem irischen Staat und der Kinder- und Familienbehörde Tusla, löschte sie später mehrere Tweets und entschuldigte sich für ihren «Ausraster». Jedoch forderte sie den irischen Staat dazu auf, bei allen künftigen Beerdigungen von Kindern, die in staatlicher Obhut gestorben sind, anwesend zu sein.



Als Antwort auf einen Tweet, in dem Menschen aufgefordert wurden, ihr Leben mit Emojis zu beschreiben, postete O'Connor eine Reihe weinender Emojis neben einem Foto von ihr und Shane. Noch am 17. Juli schrieb die Musikerin über den Verlust ihres Sohns: «Seitdem lebe ich als untote Nachtkreatur. Er war die Liebe meines Lebens. Wir waren eine Seele in zwei Hälften. Er war der einzige Mensch, der mich jemals bedingungslos geliebt hat.»

Sinead O’Connor hinterlässt drei Kinder. Jake Reynolds (36), Roisin Waters (27) und Yeshua Bonadio (16).