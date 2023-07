Coldplay Konzert, Zürich: Jeremy Kunz tauschte eine Trauffer-Holzkuh gegen Drummsticks

1 / 4 Jeremy Kunz, kurz nachdem er die Drumsticks von Will Champion erhalten hat. Jeremy Kunz Um ganz nah an der Bühne stehen zu können, ging der 38-jährige Berner bereits um fünf Uhr morgens los. Jeremy Kunz Kunz ging mit dem Ziel, eine Trauffer-Holzkuh gegen die Drumsticks von Will Champion zu tauschen. «Schliesslich soll die Band eine hochwertige und coole Erinnerung an die Schweiz haben.» Jeremy Kunz

Coldplay-Konzert – darum gehts Jeremy Kunz hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Holzkuh gegen die Drumsticks des Drummers von Coldplay zu tauschen.

Dafür ging er bereits am Samstagmorgen um fünf Uhr von Bern nach Zürich los.

Bereits nach drei Songs konnte er die Holzkuh mit den Schlagzeugstöcken tauschen.

Die Sticks kommen zusammen mit einer Schallplatte und einem Foto in einen Bilderrahmen.

Die britische Band Coldplay mit Frontmann Chris Martin (46) sorgte gestern im Zürcher Letzigrund für einen ganz speziellen Abend. 45’000 Menschen tanzten, sangen und lachten zusammen. Für den Berner Jeremy Kunz wird dieser Abend aber in ganz spezieller Erinnerung bleiben.

«Vor einer Woche habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Drumsticks von Schlagzeuger Will Champion mit nach Hause zu nehmen», so der Berner. Doch der 38-Jährige wollte nicht einfach nur die Schlagzeugstöcke ergattern, sondern der Band etwas zurückgeben: «Ich habe dazu eine Holzkuh von Trauffer mitgenommen und bat diese zum Tausch an. Schliesslich soll die Band eine hochwertige und coole Erinnerung an die Schweiz haben.»

Um möglichst nahe an der Bühne zu sein, fuhr Kunz bereits am Morgen um fünf Uhr von Bern nach Zürich los. «Ich bin in der Nacht um drei Uhr aufgewacht – wahrscheinlich war es die Vorfreude auf das Konzert.» Doch anstatt zu versuchen, wieder in den Schlaf zurückzufinden, entschied sich der 38-Jährige kurzerhand, nach Zürich aufzubrechen. «Ich dachte mir, dass, wenn ich sowieso wach bin, ich auch gleich den Weg in den Letzigrund antreten kann, um einen guten Platz zu ergattern.»

Nach dem dritten Lied fand der Tausch statt

Das zahlte sich aus: Beim Eingang A war der Berner unter den ersten zehn, die für dein Einlass anstanden. Als die Aufteilung in die Gates geschah, war er gar der Erste in der Reihe. Dann ging es ins Stadion.

Um auf sich aufmerksam zu machen, gestaltete Kunz letzte Woche ein neonfarbenes Plakat mit der Aufschrift «Will – lets swap drumsticks for a swiss cow. Deal?» (Will, lass uns Schlagzeugstöcke gegen eine Schweizer Kuh tauschen. Deal?) Lange habe er mit seiner Freundin darüber diskutiert, ob sein Vorhaben auch wirklich funktionieren wird. «Ich glaubte daran, klar. Dass es dann aber wirklich geklappt hat, ist phänomenal», sagt der 38-Jährige.

Für Kunz war von Anfang an klar, dass er nicht viele Chancen erhalten wird, auf sich und sein Plakat aufmerksam zu machen. «Ich dachte mir, dass ich gleich zu Beginn, wenn die Band die Bühne betritt, lautstark das Plakat in die Höhe halten werde.» Und das klappte. Als der Schlagzeuger in Richtung Instrument lief, wurde er auf den vorgeschlagenen Tausch aufmerksam.

«Ich sah, wie er mich anschaute und seinen Daumen hochhielt», so Kunz. Danach erfolgte der Tausch ziemlich schnell. «Bereits nach dem dritten Lied kam Will auf mich zu, hielt die Sticks hin und tauschte sie gegen meine Holzkuh», sagt der Berner.

Sticks landen in einem Bilderrahmen

Was dann geschah, freute den Berner gleich doppelt. «Auch Chris Martin und der Bassist Guy Berryman begutachteten die Kuh. Danach stellte Will das Holzspielzeug neben seinen Drums auf – die Kuh stand das ganze Konzert über dort.»

Für die Schlagzeugstöcke hat der Berner sich was ganz Besonderes überlegt. Zusammen mit einer Schallplatte von Coldplay und einem Bild von ihm im Letzigrund legt er die Drumsticks in einen Bilderrahmen. «Das Bild werde ich dann im Büro aufhängen – natürlich zusammen mit einer Holzkuh. Für welche Band die dann bestimmt ist, werden wir dann sehen», so Kunz mit einem Schmunzeln.

