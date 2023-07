USA: Parkbesucher entdeckt Riss in Achterbahn-Pfeiler

Dieses Video veranlasste die Leitung des Carowinds Park in Charlotte dazu, die Achterbahn «Fury 325» für Inspektionen und Reparaturarbeiten zu schliessen.

Ein Familienvater entdeckte, dass der Pfeiler einer Achterbahn in den USA einen Riss hat.

Nachdem ein schockierendes Video aus einem Vergnügungspark im US-Bundesstaat North Carolina viral ging, musste eine Achterbahn darin vorübergehend geschlossen werden . Das Video, das ein besorgter Vater aufgenommen und veröffentlicht hatte, zeigt einen breiten Riss an der Spitze einer Stahlsäule des entsprechenden Fahrgeschäfts.

«Bin kein Ingenieur, aber das ist nicht richtig»

«Ich bin kein Ingenieur, aber das ist nicht richtig», so Jeremy Wagner bei seinem Besuch im Carowinds Park in Charlotte gegenüber CNN. Jetzt bleibt die Bahn, die den Namen «Fury 325» trägt, geschlossen, bis Inspektionen und Reparaturen abgeschlossen sind. Es handelt sich um eine der höchsten und längsten Fahrten in dem riesigen Park, der sich über die Staatsgrenze zwischen North und South Carolina erstreckt.