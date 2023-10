Fabrizio Behrens sass unschuldig in Untersuchungshaft

1 / 6 Fabrizio Behrens ist der neue Bachelor. 20min/Ela Çelik In der ersten Folge erwähnt er, dass er einmal unschuldig in Untersuchungshaft sass. 20min/Ela Çelik Der Vorfall spielte sich ab, als er circa 16 Jahre alt war. 20min/Ela Çelik

Darum gehts Obwohl er ein Alibi hatte, verbrachte Bachelor Fabrizio Behrens als Jugendlicher ein paar Tage in Untersuchungshaft.

Im Gespräch mit 20 Minuten blickt der 33-Jährige auf die schwierige Zeit zurück.

Er verrät, wie es dazu kam und was er daraus gelernt hat.

Am Montagabend startet die neue Staffel der Kuppelshow «Der Bachelor». Gleich in der ersten Folge gibt Rosenkavalier Fabrizio Behrens (33) bekannt, dass er schon einmal in Untersuchungshaft sass. 20 Minuten erzählt der Zürcher, wie es dazu kam.

Der Vorfall liegt bereits mehrere Jahre zurück, der Bachelor war damals circa 16 Jahre alt. Fabrizio betont, dass er unschuldig war. «Mein Name wurde im Zusammenhang mit zwei Einbrüchen genannt. Einer davon in einem Kino in Wetzikon und einer in einer Moschee», erzählt er.

Fabrizio Behrens wurde von der Polizei geweckt

Der Sänger erinnert sich, dass er am besagten Tag früh am Morgen von den Ferien nach Hause kam und sich schlafen legte. Um sieben Uhr wurde er jedoch unschön geweckt. Es klingelte und die Polizei stand vor der Türe. «Wie gesagt, war ich während den Einbrüchen aber im Urlaub mit meiner Mutter in Brasilien und hatte deshalb zum Glück ein Alibi», so Behrens.

Der Bachelor schämt sich nicht für seine Vergangenheit

Bis die Behörden dies verifizieren konnten, sass er aber in Untersuchungshaft. Insgesamt viereinhalb Tage musste er auf dem Revier verbringen. «Diese Zeit hat mir definitiv die Augen geöffnet. Jeden Tag wollten sie ein Geständnis von mir, ich beharrte aber auf meiner Unschuld», meint er. Heute steht er dazu und blickt positiv auf den Vorfall zurück. «Es war eine wilde Erfahrung», so Fabrizio.

Es ist ihm wichtig, offen damit umzugehen, um «anderen etwas mitgeben zu können». Der Vater einer Sechsjährigen schämt sich auch nicht dafür. Er habe seine Konsequenzen daraus gezogen. «Ich habe meinen Freundeskreis danach komplett geändert», stellt er klar.

In der Staffel wird die Untersuchungshaft nicht gross thematisiert. «Ich glaube, dass ich einer Kandidatin davon persönlich erzähle. Sie hat dann gut reagiert», erinnert sich der Junggeselle.