Bernerin reitet auf Kühen

«Als Kind durfte ich auf dem Bauernhof keine Pferde halten»

Die Bernerin Lydia A.* hat ein aussergewöhnliches Hobby. In ihrer Freizeit trainiert und reitet sie ihre Kuh Mika. Sie kam dazu, weil ihre Eltern ihr auf dem Bauernhof kein Pferd erlaubten.

Lydia A. mit ihrem Herzenskalb Mika.

Ja, Sie sehen richtig. Die junge Frau auf dem Foto reitet nicht etwa auf einem Pferd, sondern auf einer Kuh. Seit rund zehn Jahren betreibt Lydia A.* (20) aus dem Kanton Bern dieses aussergewöhnliche Hobby. «Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und hatte als Kind immer den Wunsch, ein Pferd zu besitzen», sagt die 20-Jährige. Ihre Eltern hätten dies aber nicht erlaubt. «Über Youtube bin ich dann auf das Kuhreiten aufmerksam geworden.»

«Ich war begeistert und begann mit einem Kälbchen meiner Eltern zu trainieren», so die Bernerin. Das war vor zehn Jahren. Mittlerweile lebt A. nicht mehr auf dem Bauernhof ihrer Eltern und arbeitet als Bodenlegerin. Vom Hof ihres Bruders kaufte sie sich vor mehreren Jahren ein Simmentaler-Kälbchen, das sie auf den Namen Mika taufte. In der Zwischenzeit ist Mika zu einer schönen und kräftigen Kuh herangewachsen. Viele Trainings, diverse Ausritte und Spaziergänge sind nur einige der Abenteuer, die Mika bereits erlebte.

«Es kam auch schon vor, dass ich aus dem Sattel flog»

Wenn Lydia A. auf ihrer Kuh durch die Gegend reitet, erntet sie nicht selten verwunderte Blicke. «Zu 95 Prozent reagieren die Leute positiv und interessieren sich, wie das funktioniert.» Viele Personen aus der Umgebung würden sie aber bereits kennen und hätten sich mittlerweile an den Anblick gewöhnt.

Für das Training setzt A. auf Pferdeliteratur: «Man geht genau gleich vor, wie wenn man ein junges Pferd trainiert», erklärt sie. Dennoch sei es nicht ganz das Gleiche: «Es ist immer noch eine Kuh. Die können auch mal auch ein wenig stur und bockig sein.» Wenn Mika keine Lust auf einen Spaziergang oder Ausritt hätte, würde man dies schnell zu spüren bekommen. «Es kam auch schon vor, dass ich aus dem Sattel flog.»

Mika sucht ein neues Plätzchen

Da A. nicht mehr auf einem Bauernhof lebt, hat sie ihre Mika jeweils bei einem Bauern in der Region untergebracht. «Ich suche für sie nun ein neues Plätzchen. Am besten in der Umgebung von Oberdiessbach, Kiesen oder Konolfingen.» Am jetzigen Standort könne Mika aus Gewässerschutzgründen nicht länger bleiben.

Mika ist keine herkömmliche Kuh: «Sie hat nie ein Kalb bekommen, und das wird sehr wahrscheinlich auch so bleiben», so die Bernerin. Sie befürchtet, dass sich eine Befruchtung negativ auf das Training auswirken könnte. Wie ein Pferd auch, trägt Mika einen Sattel, Halfter und Hufschuhe. «Für Kühe gibt es all diese Utensilien nicht. Deswegen muss man ein wenig kreativ sein.»

Ein ganze Community reitet auf Kühen

Wer jetzt denkt, die Bernerin sei die Einzige, die in ihrer Freizeit auf Kühen reitet, der irrt sich. Hinter dem Hobby steckt eine ganze Community. «Es gibt zahlreiche Facebook-Gruppen, auf denen sich Leute austauschen können», erzählt A. Die meisten kämen jedoch aus Deutschland und Österreich. «Ich kenne auch in der Schweiz einige, die dieses Hobby betreiben. Es sind aber deutlich weniger als in unseren deutschsprachigen Nachbarländern.»

Steckbrief der Kuh Mika Name: Mika Alter: 5,5 Jahre Rasse: Simmentaler Grösse: 150 Zentimeter Eigenschaften: Viele Flausen im Kopf, geduldig, neugierig und aufmerksam

* Name der Redaktion bekannt