Photo Schweiz: Hussein Alusch (31) war Schafhirte – nun ist er Fotograf und Designer

Der gebürtige Türke kam 2011 in die Schweiz und absolviert derzeit seinen Bachelor in Mode-Design an der FHNW in Basel.

Dabei sah seine Kindheit komplett anders aus, als es sein Werdegang vermuten lässt: Alusch wuchs auf einem Bauernhof in Malatya, einer Provinz in der östlichen Türkei, auf und war als Schafhirte tätig.

«Mein Ziel ist es, glücklich zu sein»

Nach der Schulzeit habe er dank einem staatlichen Stipendium Information in der Türkei studieren können. «Ich war sehr dankbar für diese Möglichkeit, doch ich merkte schnell, dass mir die Welt der Computer und Technik nicht zusagt», sagt der gebürtige Türke. Aus privaten Gründen sei er anschliessend in die Schweiz gezogen: «Hier habe ich meine Liebe zu Fashion Design entdeckt.»

Im Februar schliesse er nun seinen Bachelor in Modedesign an der Hochschule für Gestaltung und Kunst (FHNW) in Basel ab. «Als einer von 22 Studierenden an der Schule aufgenommen zu werden und nun einen Bachelorabschluss in der Tasche zu haben, bedeutet mir viel.» Ein besonderer Dank möchte Alusch an seine Professorin Priska Morger, kreative Leiterin der FHNW, aussprechen. «Sie hat mich auf meinem Weg enorm unterstützt.»